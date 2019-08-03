Мартиросян денег на качественную пластику не дает? Яна Кошкина ужаснула фанатов «новым лицом»

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Более известная ролями в сериале «ЧОП» и «Домашний арест», а также в шоу «Однажды в России» молодая актриса кино Яна Кошкина опубликовала новую фотографию в своем Instagram.

На протяжении года в кулуарах Comedy club ходят слухи о том, что Яна стала любовницей женатого Гарика Мартиросяна. По слухам, Гарик подарил ей квартиру, а также устроил сниматься в кино на канале ТНТ. Кроме того, он оплачивает ей все расходы на проживание в столице и отправляет в жаркие страны на отдых тоже за своей счет. А вот судя по последнему фото, Мартиросян денег на качественную пластику не дал Кошкиной и звезда ТНТ довольствовалась своими средствами.

Так решили фанаты Яны, поскольку они ужаснулись «новому лицу» актрисы. Девушка до этого сделала себе губы, грудь, ягодицы и скулы, а сейчас, она принялась за ринопластику (исправление формы носа), и похоже, неудачно попала на хирурга. По снимку видно, что нос Яны расплылся по лицу, носовая перегородка скошена и кривая, а одна ноздря больше другой. Вероятно, именно по этой причине, Яна вдобавок ко всему «затюнинговала» свое лицо «трехслойным» макияжем, что говорит о том, что теперь звезда скрывает свои недочеты под косметикой.

Несоразмерные лицу брови, море тонального крема, слишком яркие губы и стрелки на глазах – девушка явно хотела выглядеть эффектно в караоке-ресторане Филиппа Киркорова, но фанаты пришли в ужас.

«Яночка, такая девочка красивая была, что ты с собой сделала?», «О, боги…ее не узнать. Она как силиконовая кукла Барби, ничего своего не осталось!», «А еще Слепаков и Мартиросян из-за нее поссорились. Типа одна на двоих, а тут тьфу…смотреть не на что!», «Слепакову она понравилась, он ее снял в аресте, а Мартиросян заметил, что на его протеже глаз положили, вот и многолетняя дружба двух КВНщиков распалась», «Кусок силикона и не больше», - пишут пользователи в сети.