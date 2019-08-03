Нищебродам здесь не место? Игоря Булатова не приняли в элитных кругах Виктории Лопырёвой

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Пока модель отрывается с влиятельными друзьями, «мистер Бин» скучает в сторонке.

Недавно, Виктория Лопырёва отмечала свой 36-летний день рождения, на который были приглашены влиятельные друзья и знакомые. Показать свою состоятельность, модель решила, растянув празднование на неделю. Каждый день шумные вечеринки и только бедный Игорь Булатов грустил в сторонке. Лопырёва выставляла многочисленные stories, где так называемый «мистер Бин» ни как не мог влиться в тусовку. Его подзывал диджей, он «путался», когда проходил через гостей и каждый раз на его лице «рисовалась маска» испуганного кота. В то время, как Лопырёва отрывалась по полной, лишь изредка вспоминая про Булатова. Одно было ясно, Игоря не приняли в элитных кругах Виктории Лопырёвой. За все 7 дней он так и не нашёл себе собеседника, такой вывод можно было сделать потому, как он каждый раз грустил в одиночестве, пока его драгоценная Вика покоряла танцпол и общалась с успешными людьми. В чем проблема, Булатов не коммуникабельный или нищебродам здесь не место? Ведь когда-то Игорь был вице-президентом ГК «Ташир» - сейчас домохозяин.

Наверняка, влиятельным гостям было не интересно знать, каким порошком Булатов стирает вещи Лопыревой. Модель работает за двоих, а он живёт за её счёт, об этом давно рассуждают хейтеры в сети.

«Какой-то бесхребетный у тебя мужик, Вика. Он всегда такой зашуганый и молчит?», - комментировали пользователи сети. Безусловно, Лопырёвой стыдно за своего мужчину, но модель старается делать вид, что у них всё хорошо. Правда, играть счастливую женщину у неё получается плохо, и это естественно, ведь она модель, а не актриса.