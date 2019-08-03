«Может лучше аккаунт откроешь и пойдешь на….»: Лолите Милявской не понравился совет от пожилой подписчицы

Сегодня, 06:00

Певица жестко послала по матушке женщину преклонного возраста в своей соцсети.

Около трех недель назад, российская певица Лолита Милявская заявила о своем расставании с мужем. Дмитрию Иванову 44 года, и он на 12 лет младше своей пока еще законной супруги. Как заявил сам Иванов, ему надоело переделывать супругу, а спустя годы Лолита все равно не захотела меняться. Истинную причину развода — пара не называет, но в кулуарах шоу-бизнеса перешептываются, что Лолита стала «пить горькую» и толстеть, а Иванов пошел по бабам. За этот короткий срок после расставания с Дмитрием, Лолита стала более грубой по отношению к своим подписчикам, отмечают они. Это прочувствовала на себе одна из комментаторш в ее Instagram. Лолита стала рекламировать волосы, которые наращивает каждые три месяца, чтобы быть красивой. Отрекламировала известный бренд и сообщила, что уже не представляет свою жизнь без искусственных волос, так как 10 лет ходит с ними. Вероятно, шевелюра придает ей уверенности в себе.

«Для чего все это показывать, а может лучше в спортзал пойти?», — написала женщина возраста 70+.

«Может лучше аккаунт откроешь и пойдешь на….», — жестко ответила ей Лолита и перешла на «ты». Стало понятно, что женщина задела за живое и Лолите не понравился совет подписчицы.

«Если бы только увидели ту лошадь, которая писала вам про спортзал, то вы просто Дюймовочка, 100%», — поддержала Лолиту фанатка.

«Я просто догадываюсь по стилю письма», — не упустила возможности поиздеваться Милявская.

После чего, фанатки Лолиты Милявской стали жестко писать в комментариях этой женщине, указывая на то, что она «безграмотная и жирная». Женщина испугалась нападок и закрыла аккаунт. И, действительно, за последние несколько лет Лолита изрядно поправилась. Ее супруг фитнес-тренер не смог сделать ничего для ее фигуры, а сама певица оправдывает себя жестким графиком работы и не желанием соблюдать диету.

Кроме того, она заявила в интервью с Анастасией Ивлеевой, что совершенно не стесняется своей фигуры, она к ней привыкла и живет так, как хочет. Но несмотря на свои слова у Насти в шоу, Лолита все-таки послала по матушке пожилую женщину, не скрыв своих комплексов. Вполне вероятно, что подписчица не хотела обидеть звезду, а в силу своего возраста привыкла раздавать советы людям, в том числе и звездам российского шоу-бизнеса.

Возможно, женщина надеялась на другую реакцию со стороны Лолиты. Подписчица явно старше Лолиту на лет 20, как говорится, правильная мудрость старца — порождает силу духа у ученика. Но, похоже, Лолита восприняла совет старого человека, за оскорбление.