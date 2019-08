«Может лучше аккаунт откроешь и пойдешь на….»: Лолите Милявской не понравился совет от пожилой подписчицы

View this post on Instagram

Густота волос добавляет шарм любой женщине❤ После разводов многие меняют прически, убирают длину, меняют цвет волос. Я как-то даже постриглась налысо)! Только с возрастом понимаешь, что волосы ни при чём))! Не буду менять себя! @HairSilk нам в помощь! В очередной раз, Спасибо! Я себя Люблю такой✌❤