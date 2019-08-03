Мать-алкоголичка и отец-стриптизёр или почему сын Королевой стыдится родителей?

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Архип редко появляется в компании семьи не посещает светских мероприятий и почти не выходит на сцену.

Сейчас семнадцатилетний сын Наташи Королевой и Сергея Глушко живет и учится в Майами. Архип не афиширует свою личную жизнь и не стремиться заполучить известность с помощью популярных родителей, парень явно далек от шоу-бизнеса.

Но, по всей видимости, далеко не расстояние и нежелание становиться публичным человеком влияет на время препровождения сына и родителей. Вероятно, Архип просто стыдится своих родителей. В прессе часто пишут о гулянках и изменах отца-стриптизера и о матери-алкоголичке, употребляющей исключительно крепкие напитки. Подростка могут расстраивать и ранить такого рода новости, что служит поводом избегать родных.

Интересно, что на одном из интервью, Королева и Тарзан рассказали о невероятной дерзости Архипа в юном возрасте.

«Дерзость была. Я даже не понимал, как в такие моменты реагировать. На любое слово», – поделился Сергей. Певица рассказала, что сын неоднократно хамил и их домработнице. Естественно, что переходный возраст всегда сопровождается юношеским максимализмом и бунтарством. Но, по словам Королевой и Тарзана, взросление Архипа проходило безумно сложно. Видимо, уже тогда взаимоотношения в семье и публичная жизнь родителей нанесли удар по психике ребенка, что отражается и сегодня.