На те же грабли или почему измена Навки с мужем Заворотнюк неизбежна?

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История идёт по спирали, и вот она сделала очередной виток — скандал девятилетней давности повторяется, теперь уже с участием Дмитрия Пескова и Петра Чернышёва.

Как показала история, олимпийская чемпионка Татьяна Навка — падкая на партнёров по льду женщина. От своего первого мужа тренера Александра Жулина она ушла из-за интрижки с Маратом Башаровым, которая произошла за кулисами шоу «Звёзды на льду».

Навка и Жулин расстались в 2010 году, с тех пор фигуристка успела увести из семьи пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, за которого вышла замуж в 2015 году.

Эта история выдала в Татьяне крайне ветреную женщину, которая может изменить мужу при наличии маленькой дочери просто потому что «разлюбила». Мудрая жена умеет отличить вспыхнувшее влечение от настоящей любви, чего Навка сделать не смогла.

Теперь история повторяется — у Татьяны снова есть постоянный партнёр по шоу, намного моложе и красивее её мужа. Также как с Башаровым, Навка проводит с Петром Чернышёвым дни и ночи напролёт в подготовке своего спектакля на льду «Руслан и Людмила».

Чернышёв женат на актрисе Анастасии Заворотнюк, как был когда-то женат Башаров. Как мы знаем, Навку этот факт не остановил.

Будет ли Татьяна наступать на те же грабли и пытаться увести Петра из семьи — не ясно, но слишком уж велико влияние и возможности Пескова. Фигуристка прекрасно понимает, что такого человека лучше не злить.

Возможно, из-за страха перед мужем Татьяна даже себе не признаётся в наличии влечения между ней и Петром, но фотографии и видео сладкой парочки выдают их «с потрохами»: они смотрят друг на друга, как влюблённые подростки.

Так что измена Навки — дело времени, если она уже не произошла. И всё влияние Пескова не сможет предотвратить неизбежного — очередной интрижки гулящей фигуристки.