Все работают, а «Зина» красуется! Муж Бородиной поделился особенностью своего тела

Сегодня, 01:00

Курбан Омаров не славится своим остроумием, именно поэтому его снова высмеяли.

Курбан несколько часов назад выставил пост в Instagram в котором написал: «Со стороны может показаться, что я красуюсь, но это не так. Мужчинам не свойственно самолюбование. Я вам просто хочу показать, что у меня левое ухо сильнее оттопыривается». На что ему ответила одна из подписчиц, что у женщин так бывает с грудью. Муж Ксении Бородиной в ответ решил пофлиртовать с дамой и поделился особенностью своего тела. Курбан написал, что у мужчин такое часто бывает … (поставил смайлик куриного яичка).

Скорее всего, Курбан знает, что в сети его называют «Зиной» и именно поэтому пишет, что он красуется. В сети ходят слухи, что мужчина в семье это Бородина, а «Зина» просто альфонс, который только пытается заработать с помощью рекламы в Instagram. Хотя «Зина», как Бузова и Водонаева пытается заработать на своей книге, которая относится к разделу психологии.

Можно сказать, что все зарабатывают, а Курбан красуется и выкладывает селфи. Это фото добавили в знаменитую группу gufssister и подписчики группы сразу же раскритиковали и высмеяли Омарова. «Халаты» написали, что больше Бородиной никто понравиться не мог, как только мужчина с таким «эксклюзивным» юмором.