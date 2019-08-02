Свадьба года! Ждите, Богомолов и Собчак скоро вышлют приглашения

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В телеграм-канале «Dark Cosmo» сообщили о свадебном торжестве.

Не так давно Ксения Собчак развелась с Максимом Виторганом и нашла себе нового мужчину. Виторган тоже не стал долго грустить и нашел замену Ксении. Новым возлюбленным Собчак стал российский режиссёр Константин Богомолов. Сначала пара всячески скрывала свои отношения. Но с недавних пор, стали показывать фолловерам свою любовь, первое совместное фото, частые stories, потом поцелуй на камеру и вот мы все ближе подходим к предстоящему бракосочетанию.

Так же Ксения брала интервью у своего жениха, но на тот момент они не подтверждали свои отношения, но по Собчак было видно, что она окрылена и выглядит счастливо. Несколько часов назад Константин добавил видео с Ксенией и написал в описании, что любит ее, по-видимому Богомолов в предверии свадьбы захотел порадовать невесту. В телеграм-канале «Dark Cosmo» сообщили, что у них есть жирнючий эксклюзив.

В посте написали, что Богомолов и Собчак запланировали торжество в сентябре. «Dark Cosmo» поинтересовался, а будет ли в этот раз платье от Ульяны Сергиенко. Получается, что это будет свадьба года и ждите в скором времени Собчак и Богомолов вышлют всем своим родным и близким приглашения. Нам остается следить за новостями и событиями, ведь подготовка к свадьбе – это очень важный момент. Выбор платья, костюма, место проведения банкета и много других нюансов.