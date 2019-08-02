Когда обошлась без стилиста...Барановская в очередной раз надела безвкусицу

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Юлия повергла в шок своих фанатов в Instagram.

Несколько дней назад состоялась премия «Жара» в Баку. Звезды вышли на красную дорожку и показали свои необычные наряды. Юлия Барановская так же была приглашенной на «Жару». И показала свои три наряда. После демонстрации стало понятно, что телеведущая решила обойтись без помощи стилиста, как заметили подписчики, упала в грязь лицом. Когда Барановская жила в Америке все зарубежные СМИ обсуждали ее внешний вид. Юлия тогда еще была супругой миллионера-футболиста Аршавина. Писали, что Юлия выглядит неподобающе, безвкусно для супруги известного футболиста. Возможно, это и сыграло большую роль в уходе Аршавина от телеведущей. Получается, что Юлия в очередной раз надела безвкусицу, чем повергла в шок всех своих фолловеров.

Надела Юлия в первый день «Жары» белый комбинезон. Со слов экспертов, комбинезон подчеркнул ее недостатки, сделал ее бесформенной и «квадратной». Во второй день «Жары», Юлия немного исправилась и надела не плохое платье, но его длиной телеведущая сделала себя коротышкой. В третий день Барановская «вошла во вкус» и продемонстрировала нечто.

Инсайдеры сообщили, что золотистый комбинезон вообще вне дома надевать нельзя. А Юлия додумалась надеть этот образ на фестиваль в Баку, комбинезон обтянул телеведущую, показал все несовершенства и выпирающий животик. Зря Барановская рискует, ведь она могла «напороться» на СМИ, которые бы сообщили о четвертой беременности звезды. В моде всегда простота, чем проще тем красивее, а Юлия блистала, как новогодняя ёлка.