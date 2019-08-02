Руслана Белого попросили «снять корону» после того, как он жестко оскорбил жену юмориста Ильи Соболева

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Белый повторил в третий раз шутку, вырезанную Соболевым в его шоу «Прожарка», чем сильно затронул чувства Ильи и его супруги.

В шоу на YouTube- канале «Что было дальше?» принял участие Руслан Белый, Нурлан Сабуров, Азамат Мусагалиев, Сергеич, Щербаков и несколько других комиков со Stand Up. Они обсудили шутку, сказанную Русланом во время интервью с Соболевым в «Прожарке». Тогда Руслан имел неосторожность пошутить над супругой Ильи Соболева. За что в соцсети на него началась настоящая травля. Люди прозвали его «полным днищем».

«Я пришел к вам на передачу восстановить справедливость. Два раза я участвовал в «Прожарке» на ТНТ4 в программе Ильи Соболева. Шутки про себя Соболь вырезал, два раза. Теперь я пришел с этой шуткой на вашу программу. Я хочу, чтобы Соболь ее выложил. Рассказываю, как было дело. У каждого артиста есть своя знакомая мало-мальски стриптизерша. Познакомился я с ней на какой-то вечеринке. Хочу сказать, что связь была очень достойной. Как оказалось, эта же стриптизерша близкая знакомая Андрея Бебуришвили. У нас одна на двоих стриптизерша. Я прихожу с этой новостью на «Прожарку» к Соболю. А Соболь, чтобы вы понимали, это комик, который очень жестко …рет людей. Кто сидит в первых рядах… Он не лезет в карман за словом. У него нет никаких моральных устоев – ничего. Соболь начинает стебать нашу историю с Андреем про стриптизершу, в которой он почему-то не оказался главным. Это большой изъян людей, которые ниже метра сорока. Они все время прыгают и что-то там кричат. Он кричит: Ну так, что где стриптизерша? Где? Ну что с этой стриптизершой. И вот тут была шутка…», - рассказал Руслан.

Потом Белый стал морозиться и просить людей, чтобы они повлияли на Соболева, который вырезал шутку. А также Наговорил кучу гадостей ведущему шоу Нурлану Сабурову про его творчество.

«Соболь, если ты нас смотришь, а ты нас смотришь…Ты же хочешь быть королем ютуба. Выложи эту шутку!», - продолжает Руслан.

Руслан признался, что в лицо сказал Соболеву такую вещь: «Это та стриптизерша, от которой у тебя двое детей!».

«Ну и что, где она сейчас?», - ответил Илья, а позже вырезал весь разговор с Русланом.

Как оказалось, Соболев просто не захотел пропускать оскорбление своей супруги в эфир, а Руслан настолько надел корону, что жестко оскорбил супругу в третий раз.

Ребята из шоу его шутки также не оценили и стали стебать: «Что будет с людьми, которые остались не довольны твоей шуткой?».

«Плевать, пойдут домой!», - резко и высокомерно ответил Белый.

Зрители после увиденного эфира шоу «Что будет дальше?» остались крайне недовольны комиком. Бывший военный Руслан Белый, офицер при звании и погонах посчитал, что унижение чужой супруги – это очень смешно. После вчерашнего эфира Соболев записал ему видео-ответочку, назвав его шутки фекалиями и сообщил, что никогда не выложит его шуток к себе на YouTube.

«Белый! Корону сними! Как чудак себя вел. Нурлан красава», «Нурланчик, молодец. Сдерживал этого зазнавшегося военного. Соболь все правильно сделал, честь жены нужно отстоять», - пишут пользователи.