Любимец Путина или почему Эрнст боится выгнать Урганта?

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Ивану можно делать то, из-за чего других бы просто уволили с канала, и такая смелость может быть связана с приказом самого президента.

Передача «Вечерний Ургант» славится жёсткими остросоциальными шутками, которые не позволяют себе даже резиденты Comedy Club. Эту передачу можно было назвать самой смелой на телевидении, что идёт в резкий диссонанс со всей политикой «Первого» - полностью подконтрольного государству канала.

Наиболее ярко это выразилось в шутке, на которую сильно оскорбился пропагандист Владимир Соловьёв. Тогда гостьей выпуска стала Ирена Понарошку, которая принесла в студию какое-то косметическое средство. Ургант стал наносить его на лицо.

— Пахнет достаточно приятно. А что это такое? — Это соловьиный помёт. Натуральный соловьиный помёт. — Во-первых, это хорошее название для программы на канале «Россия-1».

После этого в программе «Вечер с Владимиром Соловьёвым» ведущий по обыкновению политизировал высказывание Ивана, назвав чуть ли не врагом народа. Однако это никак не сказалось на работе Урганта — ему сошло с рук прямое оскорбление приближённого к власти Соловьёва.

По всей видимости, это произошло из-за того, что Ургант находится ещё ближе к представителям власти, но тщательно это скрывает. «Спалился» он лишь однажды.

Эфир, посвящённый несправедливо задержанному журналисту Ивану Голунову, вышел сразу в день его освобождения. Причём судя по высказыванию Урганта, ведущий заранее знал о таком решении суда.

«Мы специально не говорили вчера о ситуации с Голуновым. Я написал в своём Instagram: «Друзья, по Ивану мы будем говорить завтра». Почему я так написал? Потому что я всё знал», - сказал Ургант.

Такая осведомлённость о судебных решениях ещё до их оглашения однозначно свидетельствует — Ургант напрямую связан с президентом и спецслужбами. Только у Путина есть достаточно влияния, чтобы позволить шутить на федеральном канале о Соловьёве и высмеивать действия полиции.

Вероятно Ургант для власти — способ создать видимость свободы слова на подконтрольных государству каналах. Иначе Константин Эрнст, генеральный директор «Первого», давно уволил бы зазнавшегося скомороха. Но видимо он просто боится выгнать любимца самого Путина.