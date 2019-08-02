Как Малахов лжет зрителям или почему ведущему перестали доверять даже коллеги?

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Малахов показал статистику журналистов, где он на втором месте по доверию.

Андрей Малахов прославился за счет «Первого канала». Ведущий около 25 лет проработал на федеральном канале. Люди настолько его запомнили, что начали доверять ему, как журналисту. Но это доверие с годами стало совсем не оправданным. В последние годы неоднократно писали в СМИ, что многие гости его шоу были куплены. Например, всплыла информация, что Малахов предлагал Шукшиным поучаствовать в передаче «Прямой эфир». По слухам, Андрей предложил Марии Шукшиной участие в передаче за 4 млн рублей, дочке Марии предлагал участие за 2 млн рублей, а сыну за 1 млн рублей. Андрей является главным редактором журнала «StarHit», у редакции дурная слава, они частенько сочиняют разные несопоставимые вещи. Егор Крид не так давно рассказал, что «StarHit» написал много неправды про артиста за большие деньги, проще говоря, продался Тимати. Егор был очень удивлен, что про него написали гадости, ведь по его словам у редакции был его номер телефона, и интересующие вопросы они могли задать лично. Андрей не только своим зрителем лжет, но и потерял доверие коллег.

Многие коллеги ведущего убеждены, что Андрей вошел в топ и занял второе место по доверию у россиян не случайно, а заплатил за это круглую сумму. В кулуарах перешептываются, что Малахов дружит с Алсу. И именно она могла помочь телеведущему занять рейтинговую позицию в списке. Андрею больше не доверяют россияне. Поскольку многие серьезные темы он просто обходит стороной или просто не выпускает в эфир, а проплаченные пиарит несколько серий. Получается, что вместо того, чтобы выпустить эфир об Иване Голунове, которого подставили и подкинули наркотические вещества - он снимает совершенно другой эфир. Коолега Андрея Голунов не заслуживает часа в эфире программы. Андрей в этот момент делает выпуск про Гогена и его престарелую жену, которые дерутся и устраивают цирк в «Прямом эфире». О каком доверии может идти речь? Многие социальные темы Андрей больше не поддерживает, умалчивает он и проблемы чиновников в столице, правление Собянина и даже пожары в Сибири.