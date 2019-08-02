С кем поведёшься... Нога для Панина всего за 5 тысяч рублей

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У скандального актёра есть друг с псевдонимом Люцифер, который оказывает услуги интересного характера.

Окружение Алексея полностью соответствует его скандальной репутации: актёр тесно связан с интернет-радиостанцией «Соблазн», которая периодически устраивает платные вечеринки для взрослых.

Частым посетителем этих мероприятий, помимо Панина, выступает и его друг — жиголо с псевдонимом Люцифер. Этот молодой человек, настоящее имя которого так и не удалось установить, работает в сфере эскорта, причём его основным профилем является доминирование.

Telegram-канал «Мышеловка» нашёл расценки Люцифера.

Если сравнить прайс и внешность панинского жиголо с «конкурентами», легко понять: Люцифер — дешёвка. Не отличаясь внешними данными, молодой человек пытается привлечь клиентов бросовой ценой.

По крайней мере, за перфоманс с ногой Алексей может заплатить всего 5 тыс. рублей, если верить расценкам.

Видимо поэтому он и участвует в мероприятиях Панина — уж очень непритязательная публика там собирается. А мелькает жиголо на этих вечеринках часто: фото и видео с участием Люцифера, Алексея и сотрудников радио «Соблазн» легко найти в Интернете.

Поговорка «С кем поведёшься, от того и наберёшься» как нельзя лучше подходит для компании актёра. Правда, не понятно, кто кого «заразил».