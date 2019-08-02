Деменция? Не молодая Гузеева, летом вместо фото в купальнике показала фото в шубе

Сегодня, 03:00

Лариса удивила своих подписчиков странным фото.

На фото Гузеева стоит босая на зеленой травке, но при этом одетая в шубу и очки. На первом фото телеведущая закрыла комментарии, чтобы все молча позавидовали, следом запостила еще одну публикацию уже с открытым обсуждением. Не молодая Лариса показала фото в шубе, летом вместо фото в купальнике. Видно, что Лариса посвятила этот пост хейтерам, она написала про хамов на ее странице, что они такие ранимые и обидчивые и дабы не огрести, пускай проходят мимо. Для чего телеведущая сделала такой «ход конем»? Многие подписчики предположили, что Лариса решила показать свою роскошную жизнь, чтобы все хейтеры позавидовали новой покупке Ларисы. А некоторые засомневались, может это раняя деменция?

«В дорогущей шубе, летом, босой на траве. Уж простите, юмора не поняла…», «Если бы мне подарили такую шубу, я бы в ней ходила даже в баню. Вы молодец, заслужили», — написали подписчицы, видно, что более в мягкой форме, чтобы не разозлить Гузееву.

На что актриса ответила первой девушке, чтобы она не расстраивалась, а второй Лариса дала понять, что ни кто ей не дарил шубу, купила она ее сама. Подключились к комментариям и зоозащитники, Лариса и им дала отпор. Зрители «Давай поженимся» беспокоятся, что телепередачу могут закрыть и очень часто задают вопросы о закрытии программы под постами главной телеведущей. На подобные вопросы Гузеева дала неоднозначный ответ обозревателям.

«Кто знает», — написала Лариса.

Вместо того, чтобы успокоить своих фолловеров звезда только подливает масла в огонь. В СМИ неоднократно писали, что «Давай поженимся» больше выпускать не будут.