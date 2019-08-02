«Скинула 2, постарела на 12»: пользователи накинулись на Сашу Черно за позорный внешний вид

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Участница телепроекта в очередной раз стала жертвой насмешек в сети.

Самая пухлая девушка шоу «Дом-2» более полугода борется с лишним весом. Телеведущие и диетологи контролировали похудение, но ночные поедания бутербродов к колоссальным изменениям не привели. Саша Черно в ночном эфире заявила, что похудела на 2 килограмма - это рассмешило зрителей. В группе ВКонтакте «Дом 2 Всемогущий!» пользователи накинулись на Сашу Черно за позорный внешний вид: «Скинула 2, постарела на 12», «Не худеет, а только фотошопится», «Будто двумя беременная».

Одно время Саша следила за собой: красилась, экспериментировала над причёсками, носила платья и каблуки. Все это происходило только, когда ее контролировали на шоу «Бородина против Бузовой». Как только Черно дали волю, она перестала правильно питаться и следить за внешним видом. У участницы появились выразительные мешки под глазами, морщины и высыпания.

Возможно, девушке нужно не на диетах сидеть, а обратиться к квалифицированным специалистам и решить проблему. Очевидно, что у нее гормональный сбой: лишний вес, проблемная кожа, наблюдается повышенная растительность на лице, вспыльчивость на пустом месте. Ей нужна помощь, а не насмешки участников и ведущих. Если девушка продолжит неправильно питаться и не поддерживать здоровье, она рискует потолстеть еще больше, перестанет влазить в нормальную одежду и будет выглядеть на кадрах телешоу отвратительно.