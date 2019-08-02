Скандал в стиле сестёр Бузовых? Между близняшками Арнтгольц пробежала «чёрная кошка»

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Артистки могли рассориться на почве зависти и непонимания друг друга.

Многие уверены, что у знаменитых сестёр натянутые отношения. Татьяна с более властным характером подавляет младшую сестру. На эту мысль пользователей подтолкнула публикация Татьяны, на которой девушки сфотографировались вместе. Ольга выглядит крайне взволнованно, она грызёт ногти и чувствуется эмоциональное напряжение. Возможно, между близняшками пробежала «чёрная кошка». Ольга не делится с пользователями фотографиями с сестрой, за исключением одного фото, опубликованного полгода назад. Она предпочитает проводить время с мужем и детьми, складывается впечатление, что они практически не пересекаются.

Многие из поклонников считают, что Ольга с самого рождения завидовала старшей сестре. Она может не публиковать совместные фото, потому что в первую очередь обращают внимания на Таню. Хоть девушки выглядят одинаково, обе артистки, но пользователи восхищаются именно Татьяной. У старшей сестры 135 тысяч подписчиков, а у Ольги количество фанатов не дотягивает до 6 тысяч. Татьяна также обошла младшую сестру и по количеству кинокартин. Вероятно, она устала быть тенью, поэтому хочет жить своей жизнью, не пересекаясь с близняшкой.

Скандал в стиле сестёр Бузовых? Похожая ситуация наблюдается у знаменитых девушек: Ольги и Анны. Они не общаются больше полугода и никак не комментируют свои отношения. По слухам в сети, Анна Бузова завидует более успешной старшей сестре. Пока Ольга летает на частных самолётах, отдыхает на дорогих яхтах, Аня довольствуется эконом-классом и более бюджетными развлечениями.