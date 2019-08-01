Марат Башаров угрожает продюсерам «Битвы экстрасенсов» раскрыть все тайны шоу?

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По мнению инсайдеров телеведущий готов пойти на шантаж ради денег.

Плохая репутация лишила Марата средств к существованию. В сети не осталось ни одного человека, который бы не осудил поступки и буйный характер артиста. В настоящий момент Башаров испытывает трудности с поиском достойной работы. После нашумевшего скандала Марат получает отказы от известных телеканалов, в том числе ТНТ. Пользователи уверены, что травля Башарова в сети и острая нехватка денежных средств толкнёт его на самые отчаянные поступки. По основной версии в сети Башаров начнёт угрожать продюсерам программы раскрыть все тайны, если его не обеспечат работой.

Марат долгое время был бессменным ведущим скандального телешоу «Битва экстрасенсов». За годы работы Башаров был свидетелем закулисных тайн телепроекта, а также наработанных схем по обману простых людей, убитых горем. Для шоу будет большим ударом, если телеведущий выльет всю скрытую грязь на всеобщее обозрение. Пострадает репутация ТНТ и не исключено, что пострадавшие от слов псевдо-экстрасенсов обратятся в суд. За частую маги и ведьмы неверно называли имена виновных, оправдывали преступников, тем самым ломали жизни невинных граждан.

Поэтому руководству «Битвы Экстрасенсов» выгодно молчание телеведущего. Скорее всего, Марату Башарову заплатят, чтобы он не раскрыл все тайны программы. «Башаров такой низкий, что готов и на шантаж пойти ради денег», «Конечно, ему же нужно на что-то пьянствовать», - пишут пользователи в Instagram-группе zvezdy.showbizzz.