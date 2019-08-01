Когда косметологи и диета бессильна: Елена Малышева надела спортивные лосины

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58-летняя телеведущая на примере Валерии занялась бегом.

Малышева поблагодарила певицу за мотивацию к спорту. Неожиданно для всех доктора стала волновать собственная фигура. Валерия занимается спортом, и видимо, является наглядным примером идеальной формы для Елены Васильевны.

«Я тоже тянусь к вашим вершинам. Спасибо за мотивацию», - написала доктор певице. Телеведущая надела спортивные лосины и занялась бегом. Фанаты на странице Елены просят поделиться снимком: «Ждём фото с пробежки», «Что-то новое. Я бы посмотрела на Малышеву в спортивных лосинах». Многим кажется, что Малышева и спорт это несовместимые вещи, к тому же она разработала собственную методику по похудению и периодически делает уколы красоты. Может она понимает, что косметологи и диета бессильны?

Лучше традиционных способов похудеть, пока ничего не придумали. Занятие спортом и питание главное для поддержания тела в тонусе. Любые напитки, диеты, таблетки не приводят к нужному эффекту. Возмутительно, что доктор выдаёт собственный результат, ссылаясь на диету. В сети много отзывов от людей, которые купили диету телеведущей, надеясь на скорый результат. Они думали, что достаточно кушать то, что сказал доктор и будет результат на лицо. Жаль, что телеведущая пользуется авторитетом и вводит наивных граждан в заблуждение.

50-летняя Валерия сохраняет красоту, поскольку ведёт здоровый образ жизни. Она часто делится кадрами с тренировок, чем вызывает зависть у многих звёзд шоу-бизнеса. Накануне певица поделилась видео с пробежки, запыхавшись Валерия поделилась, что бегать не самое любимое занятие, но в этом непростом занятии её спасает любимая энергичная музыка.