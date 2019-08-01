Медвежья услуга: Из-за Самбурской уволят сотрудника паркинга

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Такие выводы сделаны на основе публичного признания Настасьи. Она раскрыла нарушение в работе оператора торгового центра. Хотя мужчина всего лишь пытался ей помочь.

Вчера Настасья Самбурская в компании своей подруги и актрисы Екатерины Молоховской посетила кинотеатр в ТЦ «Метрополис». Девушки посмотрели фильм «Анна» и посоветовали подписчикам не ходить на него.

Однако после киносеанса Самбурскую ждал еще один неприятный сюрприз. Актриса поняла, что потеряла парковочную карточку. К счастью, оператор торгового центра пошел навстречу Настасье и не стал брать с нее штраф. Более того, он не взял плату и за трехчасовую парковку.

Благородный поступок мужчины очень вдохновил Самбурскую и Молоховску. Девушки решили отблагодарить сотрудника паркинга и записали специально для него видеоролик, в котором поведали миру о добром мужчине. Запись актриса опубликовала в Stories своего Instagram-аккаунта.

Но такая благодарность, вероятнее всего, обернется для оператора медвежьей услугой. Ведь даже несмотря на то, что поступок преподнесен Настасьей в положительном ключе, это не отменяет того, что она осветила факт нарушения, которое осознанно и целенаправленно совершил работник паркинга, находясь на своей смене. Это, в свою очередь, дает полное право руководству уволить сотрудника из штата компании.

Поклонники советуют Самбурской впредь думать о последствиях своих действий, так как из-за этого могут пострадать люди, которые не желают актрисе ничего плохого.