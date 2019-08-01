Требуется вмешательство врачей…Телезрители ужаснулись новому шоу Розы Сябитовой

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Сваха из шоу «Давай поженимся!», похоже, с концами ушла с «Первого канала» на новую передачу на Youtube-канале, сериал «Сваха». Известная телеведущая и главная сваха страны Роза Сябитова решила открыть собственную программу на YouTube.

В последнее время СМИ пишут о том, что Роза Сябитова уходит с «Первого канала» из-за разногласий с Константином Эрнстом. Генерального директора в корне не устраивает ведущая, которая не хочет «хайповать» на камеру, оскорбляя участников и смеясь над чужими причудами. Вот только на своем новом шоу сваха устроила не меньшее сумасшествие. Сначала Роза просто рекламировала свою программу в Instagram, выставляя не уместные ролики и пытаясь шутить, но люди не оценили ее творчества. А когда ролики стали выходить на Youtube-канале, телезрители ужаснулись. Они стали писать, что требуются вмешательство врачей и у Розы «совсем поехала крыша».

Сябитова выступает в роли престарелой бабули. Минутные ролики сопровождаются издевками над простыми людьми, акцентом на безденежье и пафосностью ситуации. Роза не стесняется в выражениях называет людей нищебродами, но забывает о том, как сама работала «челночницей», потом открыла брачное агентство и прогорела. Сейчас Роза Сябитова – звезда «Первого канала» и может себе позволить «троллить» тех, кто остался за чертой ее богатства. Она открыто заявляет, кривляясь на камеру, что бедные мужики никого не интересуют, а пока он не добьется успеха – женщину ему не найти. Но история помнит, тех женщин, которые делали из своего «маленького мальчика» настоящего мужчину и превращали из простого моряка в капитана дальнего плавания.

Роза Сябитова после прожитых лет в нищете уже не стремится оказаться там же, вот и придумала себе новую затею «недовайнов» с сомнительным юмором.

Подписчики не оценили ее нового творчества: «Когда сапожник без сапог, Роза советы раздает, а сама о сих пор нормального мужика не нашла. Все по молодым шарится. У которых денег-то и нет», «Пора вызывать скорую помощь, она превращается в городскую сумасшедшую с раздвоением личности», «Голос мерзкий до ужаса, зачем так кривляться! Не умеешь шутить – не берись!», «Мда, с такой программой каши не сваришь и голодным останешься, это не ваше, проситесь назад на Первый».