Сбросил балласт: Ургант избавился от надоевшей падчерицы

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Телеведущий всячески скрывает семейные проблемы за искусственной идиллией.

Иван один из самых скрытных артистов российского шоу-бизнеса. Он тщательно скрывает семейную жизнь с Натальей Кикнадзе. В последнее время пользователи все больше интересуются так ли хорошо складывается семейная жизнь Ивана, как он показывает? Многие сомневаются в хороших отношения Урганта со старшей дочерью Натальи Эрикой. Она обладательница своеобразного характера, её фотографии в сети показывают, что она бунтарка. 18-летняя девушка публикует откровенные фотографии, осуждает золотых деток, которые хвастаются дорогими вещими, купленными за деньги родителей.

Может она выражает такой протест из-за плохих отношений с отчимом? Пользователи считают, что она так выражает свою агрессию по той причине, что не хочет зависеть от Урганта. Возможно, что девочка ревнует маму к Ивану, ей кажется, что младших детей любят больше. Она не родная Урганту и это может быть основной проблемой. Редкий случай, когда дети от первого брака чувствуют себя комфортно в новой семье. Может девушка переехала в США потому, что Ургант решил издавиться от надоевшей падчерицы, грубо говоря, сбросил балласт?

Психологи говорят, что подростковый возраст самый трудный период, родителям легко потерять контакт с детьми и войти в непродуктивные конфликты. Они борются за свободу и отчаянно пытаются доказать свою самостоятельность. В это время важно не упустить ребёнка. Отправить девочку в чужую страну было большой ошибкой со стороны родителей.