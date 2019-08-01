50 оттенков Шурыгиной покажут в эфире Андрея Малахова

Сегодня, 05:00

Телеведущий выяснит, почему девушки плевать хотели на моральные принципы ради денег.

Звезда ток-шоу Андрея Малахова всеми силами пытается вернуть прошлую славу. Диана Шурыгина превзошла саму себя, снявшись в откровенном клипе скандального режиссёра. По слухам ролик был заказан богатым фанатом Дианы. Почему замужняя девушка не дорожит институтом семьи? Что её подтолкнуло на откровенную съёмку? Андрей Малахов не упустит возможности разобраться в проблеме Шурыгиной и очередной раз поднять рейтинги передачи. Бум Шурыгиной давно прошёл, а тут новый повод для обсуждений.

Девушка, которая считалась жертвой сексуального насилия, неожиданно для всех снимается в роликах для взрослых. Малахов напомнит зрителям с чего началась скандальная история Дианы, и к чему ведёт неоднозначное поведение девушки. Все 50 оттенков Шурыгиной покажут в эфире передачи телеканала «Россия-1».

Насколько известно контракт девушки с «Первым каналом» закончился, теперь она может сниматься в любой передаче, вне зависимости от формата. Однако, пользователи понимают, что девушка плевать хотела на моральные ценности, ее интересуют только деньги.

«Всем давно понятно, что она не жертва! Раз пошла на такое...Ждем продолжения истории», «Продала душу и тело.

Жаль парня, который ни за что отсидел», - пишут пользователи на странице Дианы. Сегодня девушка вновь купается в негативе, после клипа её имя стало одним из самых запрашиваемых в поисковой системе. Видимо, схема Шурыгиной продолжает работать, пока ее осуждают тысячи, она купается в славе и продолжает беззаботное существование.