Новый уровень хамства: Бородина высмеивает лучших подруг

Сегодня, 11:00

Ведущая «Дома-2» известна как любительница поскандалить с подписчиками. Теперь ей этого мало, и она откровенно издевается над близким кругом.

36-летняя Ксения Бородина часто оказывается в центре скандалов из-за того, что ее считают высокомерной. Телеведущую обвиняют в хамском поведении. Дело в том, что она не гнушается вступать в ругань со своими подписчиками (при этом использует оскорбительную лексику).

Недавно на отдыхе в Италии она публиковала в своем микроблоге фото местных женщин и с сарказмом отмечала их стиль одежды. Помимо этого, часто появляются слухи на тему того, что Бородина неуважительно относится к обслуживающему персоналу (в том числе и своего салона красоты).

Теперь же хамство ведущей «Дома-2» перешло на новый уровень. Ксения, почувствовав свою безнаказанность, высмеяла лучших подруг.

Вечер накануне Бородина провела в компании близких приятельниц: Марианны, Карины и Натальи. Как обычно телеведущая снимала все происходящее и публиковала в Stories своего Instagram.

На одном из видеороликов Ксения показала, что одна из подруг приобрела себе бокал необычной формы. Затем тема с посудой увлекла Марианну и Карину, и они даже зашли в онлайн магазин, чтобы разговор имел наглядную сторону.

Видимо, Бородина, не разделяющая интересов домохозяек, заскучала и решила привлечь к себе внимание. Она стала снимать подруг на видео и говорить, что это старость. При этом Ксения изменила голос, имитируя старческую речь.

Но приятельницы, привыкшие к заносчивости Бородиной, решили проигнорировать обидные слова. Наверное, не хотят терять статусную подругу.