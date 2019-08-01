Предательство мужа, измены, обман...Что ещё Бородина скрывает по ту сторону камер?

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Курбану и Ксении стало все сложнее скрывать семейные проблемы от фанатов.

Телеведущая скандального телепроекта «Дом-2» показывает фанатам идеальную жизнь. Ксения ездит семьей отдыхать, воспитывают троих детей, они строят большой дом. Вот только за всей этой идиллией скрываются огромные проблемы в семье. Об этом говорит неконтролируемая нервозность телеведущей. Ксения взрывается на фанатов из-за малейшего пустяка, оскорбляет «тупыми овцами», что очень на неё не похоже. На сколько известно Курбан Омаров сидит на шее супруги, хоть он и изображает бизнесмена, никакой информации о его работе нет. Он больше похож на альфонса, который живёт за счёт женщины. Известно, что на первых годах совместной жизни Омаров изменил телеведущей с бывшей подругой Аленой Водонаевой, что очень потрясло Ксению, но она нашла в себе силы сохранить брак.

Что ещё скрывает семья по ту сторону камер? Предательство мужа, измены, обман? Пользователи считают, что у пары в последнее время очень натянутые отношения. Похоже, Ксения скрывает проблемы в семье за образом поддельной идиллии. Поклонники считают, что супруги устали друг от друга и скрывают предстоящий развод.

«В глазах Ксении уже нет былой искры... Достал ее нахлебник», «Он выполняет функцию няни. Они давно живут, как брат с сестрой», - пишут пользователи на странице Ксении. Нервозность телеведущей, равнодушие Курбана, старое предательство говорят о том, что в паре давно нет любви.

Чаще все пара отдыхает по отдельности. Ксюша чаще всего ездит за границу с подружками: они ходят по ночным клубам, барам, ресторанам, в их обществе бывают мужчины. В какой паре российского шоу-бизнеса женщина как Ксения отрывается с подружками? В основном семейные пары предпочитают тихий семейный отдых. Может она мстит супругу за старые обиды и хочет, чтобы он испытал тоже, что и она?