Возмущенный Галустян опроверг развод из-за любовницы

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Юморист отрицает факт измен.

Недавно в СМИ и интернет-блогах появилась информация про возможный развод Михаила Галустяна с его супругой Викторией. Известного юмриста «поймали» с другой женщиной - он якобы летел в самолете с неизвестной спутницей и отказывался фотографироваться с фанатами.

Возмущённый Галустян в своём Instagram опроверг наличие любовницы и вообще факт измен. Кроме того, он открестился от рекламы онлайн-казино и ставок, которые ему тоже приписывали. «Я отвечаю за то, что говорю. Но, я не могу отвечать за то, что вы думаете» - подчеркнул Михаил.