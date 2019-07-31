«Не мужики, а недоростки» - 88-летний Краско всерьез считает себя альфа-самцом

Сегодня, 13:00

Актер боится признаться в том, что молодые жены его использовали.

На днях народный артист России Иван Краско крайне резко высказался на тему «мужской силы», в частности, о ее ослаблении с возрастом. По словам актера, если у кого-то после 60-ти имеются проблемы в постели, то «это не мужики, а недоростки какие-то». Странно слышать от него такие слова, получается, что 88-летний Краско всерьез считает себя альфа-самцом и «настоящим мужчиной». Но так ли это на самом деле?

За свою жизнь Иван Иванович прошел через узы брака 4 раза. В последних двух случая избранницами актера были молодые девушки, при этом обе ему изменяли. Складывается впечатление, что подобными фразами актер пытается защитить свою уязвленную гордость. Если Краско, по его заверению, настолько хорош в постели и материально обеспечен, то почему же женщины уходят к другим? Следуя этим фактам из его жизни, интимная близость – далеко не главное в отношениях. И на этом моменте дальнейшая логическая цепь прерывается, а слова Краско не имею никакого смысла. Ведь получается, что «настоящий мужчина» - это не просто дамский угодник, а нечто гораздо большее.

К слову, актер также считает «недоростками» и тех, чьими идеалами являются такие добродетели, как верность и преданность, независимо от физической формы. Сам Иван Иванович частенько ходил «налево», в том числе и в браке со второй женой. Судя по всему, именно такое пагубное мышление и не дает зародиться настоящей любви в отношениях артиста. Очевидно, что молодые девушки просто использовали Краско и его блага, не видя других вариантов в силу сомнительных взглядов актера.