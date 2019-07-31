Родители Фриске лишат Шепелева родительских прав из-за проблем с алкоголем

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На это указывают проблемы Дмитрия со спиртным, его напряженные отношения с родителями Жанны и то, что Ольга и Владимир готовы на все, чтобы забрать Платона к себе.

Уже прошло четыре года со дня смерти Жанны Фриске, но конфликт Дмитрия Шепелева с родителями певицы продолжается по сей день.

Сыну Жанны Фриске и Дмитрия Шепелева исполнилось уже шесть лет. И практически все это время вокруг мальчика – сплошные скандалы. Семья Фриске требует, чтобы отец Платона позволил им видеться с ребенком. Суд эти требования поддержал – разрешил свидания раз в месяц. Но Дмитрий явно против.

Но совсем недавно Дмитрий заявил о том, что никак не может отказаться от спиртного. Тем самым он подтолкнул фолловеров на раздумья: нет ли у Дмитрия пагубной зависимости от алкоголя. Ему напомнили о наличии ребенка, которого нужно вырастить, о здоровье и возможных печальных перспективах, и даже поделились личным опытом. Стоит отметить, что не так давно Шепелев опубликовал «пронзительные» письма к Жанне, в которых он неоднократно признавался в проблемах с алкоголем.

Учитывая отношения Шепелева с родителями Фриске, как только они узнают о том, что Шепелев вновь взялся за старое, они тут же лишат Шепелева родительских прав. Ведь проблемы с алкоголем – дело не шуточное. И если Владимиру и Ольге удастся доказать, что их бывший зять постепенно спивается, суд встанет на их сторону, а телеведущий может попрощаться с ребенком раз и навсегда.