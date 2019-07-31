Нетрадиционную ориентацию Лаймы Вайкуле разоблачила кинесика

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Язык жестов не обманешь: певица говорит, что никогда не влюблялась в женщину, но телодвижения говорят об обратном.

65-летняя Лайми Вайкуле демонстрирует завидную стабильность в отношениях с любимым мужчиной. С Андреем Латковским она живет с 1978 года. Однако своего партнера она не называет мужем, подменяя понятие на «соратник» или «друг».

Такие отношения Вайкуле с фактическим мужем всегда вызывали непонимание в обществе. Особенно людей настораживает тот факт, что певица открыто заявляет – Латковский может в любой момент ее оставить, она его не держит рядом с собой.

На этом фоне слухи о нетрадиционной ориентации Вайкуле не кажутся чем-то надуманным. Однако сама Лайма в недавнем интервью «А поговорить?» с Ириной Шихман попыталась прояснить ситуацию.

На вопрос ведущей о том, влюблялась ли Вайкуле когда-либо в женщину, певица ответила: «нет».

Но это вызвало еще больше вопросов. Дело в том, что специалисты в области языка тела заявляют, что певица соврала. Вайкуле упорно трогала нос, отвечая на неудобный вопрос, а это признак лжи. Кроме того, четко прослеживаются и другие признаки вранья (типология разработана американскими учеными): резкая смена движений и интонации, непроизвольная улыбка, рука прикрывает рот, потирания в области глаз.

На основе этих фактов кинесика (наука, изучающая сигналы невербального общения) смогла разоблачить нетрадиционную ориентацию Лаймы Вайкуле.

К тому же, ни для кого не секрет, что певица толерантна в вопросах однополой любви. Она ни раз признавалась, что никого не подвергает осуждению.