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Дмитрия все чаще замечают в компании блондинки, в то время, как Кристина неоднократно заявляла о попытках футболиста склонить ее к более тесному общению.

Знаменитый футболист вновь оказался в центре скандала. Дмитрий, оставив жену с ребенком дома, направился на чаепитие с друзьями. Вот только все пошло не по плану. Один из подписчиков Тарасова поинтересовался, с кем он приехал на дружеские посиделки?

Оказывается, мужчину уже не в первый раз замечают в обществе эффектной блондинки. Разумеется, Дмитрий до последнего заявлял о том, что они даже не знакомы, а потом и вовсе замолчал. Особо «преданные» поклонники связывают это с тем, что мужчина просто не любит делиться подробностями своей личной жизни.

Тем временем, личность таинственной блондинки выяснить не удалось. Предполагаемо, это может быть финалистка шоу «Пацанки» Кристина Белокопытова. Еще год назад девушка выкладывала пост с видео, на котором Тарасов оказывал ей всяческие знаки внимания и якобы подарил букет роз. Спустя некоторое время девушке пришлось удалить публикацию, по всей видимости, нападки поклонников пары Анастасии и Дмитрия стали совсем невыносимы.

Получается, любовницей Тарасова может оказаться финалистка «Пацанок»? Стоит обратить внимание на то, что именно после знакомства Дмитрия с Кристиной, футболиста все чаще стали замечать в компании с блондинкой, какой и является Белокопытова. Ведь девушка неоднократно заявляла о предложениях футболиста продолжить общение один на один.

Так неужели Тарасов вновь взялся за старое? Своими изменами он разрушил уже два брака, причем от первой жены у футболиста растет дочь Ангелина, которой он задолжал 15 млн рублей из-за неуплаты алиментов. Сам спортсмен никак не прокомментировал домыслы общественности. Но, если мужчина уже дважды «наступал на одни и те же грабли», что помешает ему сделать это вновь?

Вот только интересно, почему же Костенко так слепо верит супругу? возможно ее держит «в ежовых рукавицах» такой же брачный контракт, как и Ольгу Бузову. Вполне вероятно, что девушка просто не хочет лишиться всего в один момент, вот и приходится терпеть неверность супруга.