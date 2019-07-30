Битва «романов» или как Кадони провоцирует Орлову на ревность «интрижкой» с Райдос

Вчера, 23:00

Неоднозначное поведение Влада на фоне «распущенного» поведения Ольги в Италии подогрело догадки.

Влад Кадони взбудоражил Сеть неоднозначным снимком, где позирует в компании Виктории Райдос. Не осталась без внимания и подпись к фото, где ведущий внезапно заговорил о тесной дружбе и приятных эмоциях от «внезапной» встречи. Примечательно, что ещё вчера Влад признавался в трепетных чувствах к Ольге Орловой: Кадони не только назвал ведущую лучшей женщиной, но и заявил о желании овладеть коллегой.

Не исключено, что «интрижкой» с Райдос Влад попросту провоцирует Орлову на ревность, затеяв буквальную битву «романов». Ведь ещё несколько дней назад и Ольга провоцировала Сеть интригующими снимками с неизвестным мужчиной в Италии, который предложил артистке проверить прочной кроватей «любовными утехами».

Очевидно, Ольгу и Влада связывает более тесное общение, нежели профессиональные или дружеские. Возникает вопрос, почему пара скрывает свои чувства? Вполне вероятно, что запрет на роман поставило руководство «Дома-2»: регулярные «интрижки» участников телестройки с ведущими явно приносят высокие рейтинги шоу, а потому Оля и Влад могут быть попросту вынуждены держать роман в тайне из-за угрозы для карьеры.