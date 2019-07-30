В Сети ужаснулись «предсмертной» внешностью жены Гогена Солнцева

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Непропорциональный овал лица и едва открытые глаза — состояние Терешкович на грани критичного.

Гоген Солнцев взбудоражил Сеть новым совместным фото с Екатериной Терешкович, где буквально «засветил» критичную внешность возлюбленной. Так, даже с помощью фотошопа в кадре не удалось скрыть непропорциональный овал лица и едва открытые глаза Терешкович.

В Сети буквально ужаснулись «предсмертной» внешностью жены Гогена Солнцева. «Как страшно, как будто её из гроба достали»,— заявили в комментарии обеспокоенные фанаты. Очевидно, состояние 65-летней Екатерины на грани критичного, а нездоровый цвет лица и искажённая внешность тому лишь подтверждение. Видимо, распущенный образ жизни, пагубные привычки и страсть к алкоголю оставили свой след на организме престарелой Терешкович. К тому же, не стоит забывать о громких скандалах Кати и Гогена в студии Андрея Малахова из-за проблемных отношений, в результате чего жена Солнцева неоднократно попадала в больницу с нервным срывом. И всё бы ничего, вот только такая погоня за славой и деньгами действительно рискует довести Терешкович до гробовой доски, ведь любое напряжение и стресс в преклонном возрасте — явная угроза для жизни.