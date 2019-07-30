Толстеет – значит, уволен? Шепелев уже не может скрывать лишний вес

Сегодня, 15:00

В Instagram ведущий показал своё питание и образ жизни, который отнюдь нельзя назвать здоровым.

Вчера были опубликованы истории, в которых Шепелев рассказывал про выпитый алкоголь, перечисляя множество бутылок вина и других напитков. Так же упомянул про свой возраст, который мешает «отдыхать» как раньше.

Люди обеспокоены состоянием ведущего, ведь вредная еда, алкоголь и отсутствие желание поддерживать себя в форме говорят о душевном дисбалансе. Недавно Шепелёва бросила пассия и неужели все свои проблемы он решил запить, и заесть? В Instagram ведущий часто показывает своё питание и образ жизни, который отнюдь нельзя назвать здоровым. Шепелев уже не может скрывать лишний вес, поэтому фотографий в полный рост не выкладывает.

На просторах интернета ходит версия о том, что Шепелева хотят уволить с должности ведущего на шоу «Видели видео?» на Первом канале. Он ведёт разгульный образ жизни, выпивает и толстеет – значит, уволен? На Первом канале огромная конкуренция и быть в «не форме» не получится.

Возьмём в пример Андрея Малахова, который в свои 47 выглядит на 35 и имеет все 6 кубиков пресса. Тележурналист даёт фору многим молодым коллегам, поэтому если Шепелев хочет сохранить работу, то должен взять себя в руки.