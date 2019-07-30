Мама тоже в «деле»? Симона подтвердила сделку Тимати с дьяволом

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«За славу на земле мучаться потом вечность», - фанаты выразили свое отношение к «темным» делами Тимура.

Симона Юнусова выложила на своей странице в Instagram ничего не предвещающий пост: мама Тимати погрузилась в воспоминания и написала большое сообщение об отношениях с сестрой.

Казалось бы, совершенно обычная публикация, но ностальгические чувства Симоны вдруг оборвал комментарий подписчицы: «Как вы относитесь к тому, что Тимати продал свою душу дьяволу? Он же масон, и этого не скрывает». Симона сразу ответила: «Я при сделке не присутствовала, поэтому комментировать не смогу».

Мать Тимура отрицать эту сделку не стала, а своим ответом лишь подтвердила особую связь своего сына с «темными» силами. Выходит, что мама тоже в «деле»? Ведь она, по сути, подтвердила сделку своего сына с дьяволом. Тимати – очень влиятельная фигура в российском шоу-бизнесе, он руководит крупным лейблом. Могущество и власть, которыми он наделен при жизни, как известно, являются характерными чертами искушения сатаны.

Стоит также обратить на жесты, которые иногда можно заметить на его фотографиях: поднятые вверх два пальца вызывают аналогию с козлом – символом нечистой силы, которую изображают именно с таким жестом. Не исключено, что этот жест является особым сакральным символом для Тимати, который он использует для того, чтобы показать свою принадлежность к тайным сообществам.