Пока Гусев держал за шею, Романец «засветила» синяк под глазом

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Романтика семейной пары из «Дом-2» в Instagram против суровых реалий семейной жизни.

Пара бывших участников «Дом-2» ведут открытую личную жизнь - молодые люди постоянно публикуют совместные снимки с отдыха и обычной жизни. В сети не раз замечали, что вся их «показуха» является лишь прикрытием настоящих проблем в семейной паре.

Находясь на отдыхе, Виктория Романец опубликовала новую Stories со своим молодым человеком. Пока Гусев держал ее за шею, она «засветила» заметный синяк под глазом. Мужчина агрессивно вёл девушку, что показалась фанатам слишком грубым, а на «побои» они отреагировали жесткой критикой - «Маму свою за шею поводи».

Легко можно сделать вывод - домашнее насилие налицо. Можно предположить, что Антон «покалачивает» невесту из-за своей вспыльчивости, ведь ещё на телепроекте «Дом-2» Гусев отличался своей агрессивностью к другим участникам телестройки.

Стоит сказать, что в нашей стране нет закона, защищающего женщин от насильственных действий со стороны мужей. Многие активисты сейчас боятся за создание данной статьи, но пока все их действия не увенчались успехом.