Беременность под угрозой или почему невеста Тимати будет рожать в России?

Сегодня, 21:01

Мечта звездных родителей об американском гражданстве ребенка потерпела крах.

Анастасия Решетова не только жена Тимати и успешная модель, но и будущая мама. В скором времени девушка готовится родить ребенка. В связи с этим к Анастасии у фанатов возникает масса вопросов, Решетова приняла решение ответить на них. Поклонники спросили у модели, будет ли она рожать в Армерике, на что девушка ответила: «Нет». Рожать в России звездные родители могли решить в связи с состоянием здоровья девушки. В мире случаи, когда беременность находится под угрозой не редкость и возможно, что эта ситуация коснулась и Анастасию. Такой вывод напрашивается в связи с тем, что ранее в СМИ говорили, что Тимати и Решетова хотят, чтобы их ребенок родился в США и сразу стал гражданином страны. Такая резкая смена мнения может быть связана как раз со здоровьем Анастасии, для которой перелет может быть запрещен врачом, а если она решится на это, то могут быть плохие последствия.

Кроме того, что Решетова рассказала, что ни кому не озвучивала пол ребенка и в ближайшее время это не планирует делать. Напоследок, Анастасия попросила поменьше ее трогать и дать спокойно доносить малыша, также, возможно, из-за того, что врач порекомендовал поменьше нервничать, ведь это может нанести вред ребенку.