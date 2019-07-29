Детей нет – развод, привет! От сестры Жанны Фриске сбежал муж

Сегодня, 18:00

Слухи в соцсетях о конфликтах пары оказались правдивыми.

Сегодня стало известно, что младшая сестра покойной певицы Жанны Фриске Наталья все-таки разводится со своим мужем, с которым в законных отношениях прожила шесть лет. Известно, что в Перовском ЗАГСе уже лежит соответствующее заявление о расторжении брака. Поклонники в социальных сетях давно заметили разлад между семейной парой, поскольку Наталья и Сергей Вшивков не выходили в свет вместе, а сама девушка больше не публиковала совместные кадры в Instagram.

Причиной того, что от Наталья сбежал супруг могут быть именно совместные дети, а вернее их отсутствие. После выкидыша Фриске-младшая так и не смогла родить мужу долгожданного ребенка. Видимо, Сергей устал ждать, когда жена подарит ему наследника, и пошел искать семейное счастье на стороне.

Как говорится, детей нет – развод, привет! Также пара испытывала финансовые трудности, из-за которых Наталья и Сергей вынуждены была закрыть свой совместный ресторан на острове Шри-Ланка. Пара вернулась обратно в Москву, Вшивков продолжил работу в МЧС, а Фриске занялась наращиванием ресниц и коррекцией бровей в одном из столичных салонов.

По словам инсайдеров, влюбленные часто ссорились в последнее время, а их страсть в отношениях совсем погасла. Поэтому Сергей собрал вещи и покинул квартиру своей пока ещё законной жены.