Ласки «ниже пояса» или как Киркоров «зажег» с Варнавой на «Жаре»

Вчера, 22:59

В свои развратные «игрища» звезды втянули Игоря Крутого.

28 июля завершился 4-дневный музыкальный марафон фестиваля «Жара» в Баку. Кто-то из приглашенных гостей грустил по этому поводу, кто-то наслаждался моментом, а кто-то «зажег» по-полной. К последним можно отнести спонтанный творческий тандем Киркоров-Варнава. В своем Instagram Филипп показал лишь малую часть того, что происходило накануне.

«Градус повышен. То ли ещё будет на Юбилее у Игоря Крутого», — написал он под постом.

На видео звезды устроили настоящую вакханалию. Екатерина присаживалась, имитируя ласки «ниже пояса», тогда как король эстрады гримасничал, изображая удовольствие. На какое-то мгновение в кадре даже возник композитор Игорь Крутой, но дальше картинка переключилась на неоднозначный поцелуй Киркорова и Варнавы. В качестве музыкального сопровождения видеоряда Филипп выбрал песню того же Крутого «Незаконченный роман», якобы намекая на неформальные отношения со звездой Comedy Woman.

Многие подписчики странное поведение парочки не одобрили. Посчитав их «шалости» явным перебором: «Это преисподня?», «Что это было только что?», «Пошловатенько получилось», «Все ниже и ниже.», «Это уже перебор. Неожидала!», «Какой УЖАС», «Господи… куда мир катится?». Сами звезды свое видео, видимо, слишком откровенным не считают. Стеснение пропало, что тут говорить.