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Потеря славы, открытые выпады против России — Илья из Мумий Тролль имеет массу оснований для смены гражданства.

Уже много лет Илья Лагутенко проживает со своей женой и двумя дочерьми в Лос-Анджелесе, лишь изредка посещая родной Владивосток. Свой переезд в Америку Илья объясняет большим количеством возможностей для реализации творческого человека и вероятностью завести интересные и выгодные знакомства.

В своих интервью солист группы Мумий Тролль нередко упрекает Россию по различным поводам. Например, рассказывая про свой фестиваль V-ROX упоминает про денежные гранты, говоря, что до них «не дотянуться», про деньги министерства культуры — что «до музыкантов они не доходят». А про развитие и экспорт культуры и вовсе заявил — «Это никому и не надо».

Mumiy Troll Music Bar, созданный VVO Project и группой Мумий Тролль, который уже есть в Москве и Владивостоке, планируется открывать в других городах мира: Нью-Йорке, Лас-Вегасе, Шанхае, Сеуле, но, почему-то, не в других городах огромной России. «Псевдопатриот» Лагутенко по какой-то причине озлобился на родную страну и зачем-то «сбежал» в США. Неужели в жизни музыканта произошел конфликт, в связи с которым он был вынужден покинуть страну и затаить злобу, которая как-бы случайно «пробивается» в редких интервью солиста Мумий Тролль? Возможно, в скором времени артист решится сменить даже свое гражданство.

Видимо, в противостоянии фанаты VS деньги Лагутенко выбрал второе, пожертвовав поклонниками. Ведь как можно заметить, культурные американцы, комфортная жизнь у океана, цивилизованное общество и влиятельные знакомые — выбор Ильи на сегодняшний день.