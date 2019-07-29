Когда карьера в «хлам» или почему Темникова стала послом Coca-cola

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Скандал с Серябкиной сильно ударил по рейтингу певицы и может привести к закату сольной деятельности.

Недавнее интервью Елены до сих пор продолжают обсуждать. Возможно она хотела хайпануть на скандале, ведь у нее сейчас в самом разгаре тур сольных концертов, однако в случае с Темниковой все произошло иначе.

Очевидно, что из-за данного происшествия у нее сильно упали продажи билетов, и несмотря на то, что Елена Темникова - единственный обладатель «Ноты Apple» в Европе, шестой артист в мире (наряду с Джастином Тимберлейком, Дрейком, Сэмом Смитом, Сией и Эминемом) ей пришлось воспользоваться нестандартной раскруткой.

Однако складывается такое ощущение, что певица все предугадала и совершенно не расстраивается, так как продумала пиар - план наперед.

Сейчас она является послом Coca-cola и стала участником летней акции, которая направлена на молодежь. Как раз такой контингент людей - ее основные слушатели и фанаты.

Интересный факт в том, что интервью про Серябкину и Фадеева вышло в социальные сети 27 июня, а вот банки с Coca-cola начали продаваться уже 26 июня.

Суть акции в том, чтобы купить баночку «колы» с изображением Темниковой и зарегестрировать код на сайте, что дает возможность выиграть билет на ее концерт и другие подарки.

Отметим, что баночки с изображением певицы можно купить именно в тех городах, в которых планируется ее сольный концерт.

Следует предположить, что сотрудничество с самой популярной газировкой - это только начало, и отличный выход, когда карьера в «хлам». Закончится все может рекламой в lay’s, snickers и даже McDonald’s.

Так же в рекламной кампании Coca-cola приняли участие Элджей и Тима Белорусских.