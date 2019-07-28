Сопьется или с Порошиной сойдется. Родившая от Куценко актриса боится разрушить семью

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6-месячный Андрей может быть сыном актера.

Актер Гоша Куценко больше не напоминает того брутального героя, который покорял сердца зрителей. Звезда перестал за собой следить и не ухаживает за внешностью. Морщины, огромные мешки, неаккуратная растительность на лице, седая шевелюра – похоже, звезда «Мама, не горюй» страдает из-за неразделенной любви и подсел на стакан. В таком случае у него два пути: сопьется или с Порошиной сойдется.

Актер 7 лет женат и растит двоих дочерей, однако не оставляет надежды вернуть свою единственную любовь Марию. Их связывает 5-летний брак, общая дочь и теплые отношения. Куценко не раз признавался, что жалеет о разрыве и мечтает вернуть ее любовь, называет себя «рабом» бывшей, готов помочь любимой в любую минуту и постоянно вмешивается в семью через 23-летнюю Полину.

На фоне их нежного общения Мария забеременела в браке – измена актрисы привела к разводу с Ильей Древновым. Зимой звезда родила первого долгожданного сына Андрея и придумала нелепую историю об отце-иностранце, которая зияла от лжи и быстро разлетелась. Личность отца ребенка Порошина упорно скрывает - им может оказаться женатый Куценко. Не исключено, что на фоне проблем с Древновым старые чувства воспылали с новой силой, и связь с Куценко привела к беременности.

Гоша ликовал и на радостях спалил возможное отцовство, предложив Марии едва ли не усыновление малыша, однако наткнулся на отказ. Учитывая предыдущие обиды из-за измен мужчины, дурную славу Гоши и его семейное положение очевидно, что многодетная Мария ни за что бы не согласилась примерить на себя клеймо разлучницы и вновь сойтись с ненадежным мужчиной - она выбрала одиночество. В таком случае родившая от Куценко актриса попросту боится разрушить семью Гоши. Против воссоединения бывших могут быть и дети Марии, ведь Гоша очень властный и доминантный отец – до сих пор он жестко контролирует Полину на расстоянии, а став полноправным членом семьи может «задушить» детей гиперопекой.

Очевидно, Куценко сильно страдает из-за неразделенной любви, что негативно сказалось на его виде и работе и теперь он может находить успокоение в алкоголе.