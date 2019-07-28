Брак трещит – Воля верещит. Ляйсан Утяшева становится копией Варнавы ради сохранения семьи

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Оценит ли такие глупые перевоплощения Павел Воля, покажет только время.

Талантливая гимнастка и заботливая жена Ляйсан Утяшева - закоренелая пользовательница социальных сетей, где часто показывает новые сочетания в одежде и хорошо подобранные наряды. Но сегодняшняя сториз в Instagram отличается от привычного «контента» звёздной матери: на фото Ляйсан явно становится копией Варнавы, сильно переборщив с макияжем.

Ради сохранения семьи именитая гимнастка не стыдится даже подражать другим эффектным звёздам шоу-бизнеса, поддерживая интерес мужа к себе. Многим известно, что за Екатериной Варнавой твёрдо заrрепился статус секс-символа шоу Comedy Woman, а вместе с этим и всего «ТНТ». Эффектная юмористка не брезгует демонстировать свою красоту, вот и Ляйсан решила стать более настойчивой, чтобы привлечь мужа к себе.

К слову, в сети уже давно говорят о холоде в отношениях пары. Брак трещит, а Павел Воля всё верещит на супругу, как сообщают многие СМИ. Искра в отношениях после рождения детей точно пропала. Ляйсан не может этого не замечать, отчего звёздной жене становится только тяжелее.