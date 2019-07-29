Пиар за счет Месси или как Седокова собирает по 200 рублей с народа

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Животное даже не подозревает во что ее втягивает певица.

Бывшая участница поп-группы «ВИА Гра» Анна Седокова после «порции» разврата на своей странице в Instagram решила вновь «обелиться». 36-летняя певица уже имела неудачный опыт с благотворительностью, теперь же она собирает по 200 рублей с народа на помощь бездомным животным.

Артистка решила показать общественности сопереживание через знаменитую пуму по имени Месси. Хозяева хищника спасли зверя от смерти еще в раннем детстве. Уже длительное время они помогают фонду «Рука помощи бездомным животным», информируя людей о его существовании через аккаунт в соцести, который посвящен пуме. Седокова присоединилась к процессу, сделав совместное фото с животным и указав реквизиты фонда в сообщении. В заключении певица, разумеется, оповестила всех о том, что сама непременно пожертвует определенную сумму и попросила «скинуться» хотя бы по 200 рублей остальных. Другими словами, продемонстрировала очередной пиар, но на сей раз за счет Месси. Ведь если бы Анна хотела реально помочь, то не стала бы хвастаться об этом в Сети.

Не так давно Анна уже попала в скандал, связанный с благотворительностью. Артистка посетила больных детей, привезя им в подарок кучу сладостей. И можно было бы простить Седоковой «показушность на камеру» этого события, если бы это был не онкологический центр. Сахар, как известно, способствует росту раковых клеток, тем самым певица ярко продемонстрировала свой истинный «интерес» к проблеме детей.

Не исключено, что сомнительная репутация Седоковой может иметь негативное влияние и на имя знаменитой пумы. Люди могут подумать, что за счет ничего не подозревающего Месси их пытаются обмануть, тем более беря в расчет обилие фальшивых фондов.