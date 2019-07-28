Брак «трещит по швам» или почему Агутин и Варум могут развестись?

Сегодня, 13:00

Личные обиды певицы могут «взять верх» над терпением.

Не секрет, что одним из самых образцовых и крепких браков среди звезд шоу-бизнеса является союз Леонида Агутина и Анжелики Варум. Но не все так идеально, как кажется со стороны, и в жизни двух знаменитостей были «черные пятна». Так на самом ли деле звездная семья крепка, или за красивой ширмой брак «трещит по швам»?

Агутин и Варум находятся в отношениях уже более 20 лет. Большую часть этого времени пара была образцом верности и преданности семейным ценностям. Пока громом среди ясного неба не вскрылась измена Леонида своей супруге. Согласно народной мудрости, которую разделяют многие психологи, «предавший раз предаст и дважды». Можно предположить, что измен было гораздо больше, но в силу громадной ответственности в виде положительной репутации, звезды скрывали свое «грязное белье». Сам Агутин в подтверждение этих слов неоднократно заявлял, что недостоин любви такой женщины, как Варум. Певец публично говорит об этом, будто старается вернуть исключительно светлое представление об их семье в умах людей. Сама Анжелика, очевидно, «скрипя зубами» также поддерживает мужа в этом вопросе, заявляя, что «обмен жидкостями» не так важен, как посвященные стихи. Можно лишь догадываться, насколько больно женщине вообще писать подобные фразы.

Вместе с тем, если собрать воедино все факты о карьере этих звезд и рассуждать с точки зрения приобретений, то можно сказать, что любовь, переросшая в творческий союз, принесла гораздо больше выгоды для Леонида. До начала их отношений, которое было в 1997 году, певец был не так знаменит, как его еще будущая тогда жена. Кроме того, дуэт с Варум принес Агутину целый ряд одних из самых главных музыкальных наград на церемониях «Золотой граммофон». Не исключено, что Варум понимает это, что еще больше добавляет чувства обиды обманутой женщине.

Таким образом, существует целый ряд причини, почему Агутин и Варум могут развестись. Примеров того, как, казалось бы, счастливые в браке звезды вдруг расставались, полно. Далеко не все знаменитости готовы всю жизнь терпеть личные обиды ради красивой «картинки» для глаз общественности. Как правило, в таких вопросах рано или поздно обыкновенные человеческие эмоции берут «верх» над всем остальным.