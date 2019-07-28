Связаны одним контрактом: В конце 2019 года Прохор Шаляпин и Виталина Цымбалюк-Романовская будут вынуждены расстаться

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Таковы условия очередного контракта, считают пользователи сети

Кто такой Прохор Шаляпин? Певец, который пробивается в элиту шоу-бизнеса с помощью хайпа. Немногие слышали, как он поёт, зато большинство знают этого товарища из различных телешоу, где он играет драмы своей личной жизни. Сначала, была история о том, как молодой певец женился на 58-летней пенсионерке Ларисе Копенкиной. После этого, телевидение вещало громкий развод и новую любовь Прохора, модель Анну Калашникову. По всей видимости, пиар-менеджеру этого показалось мало и он «сочинил» историю о том, как модель «нагуляла» ребёнка на стороне. После, в пиар-проекте, появилась новая личность - пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская, на тот момент она тоже была известной, только из-за громкого развода с Арменом Джигарханяном. А теперь доказательства того, что вся личная жизнь Прохора Шаляпина – это всего лишь фантазия его пиар-менеджера. Удивительно, но бывшие и настоящая избранницы Шаляпина, очень хорошо между собой общаются. И даже рекламируют друг друга в сети. Так, например, бывшая 58-летняя жена Шаляпина, разрекламировала у себя в Instagram клип с участием Калашниковой, той особы, которая якобы сошлась с Прохором после неё. Такой благородный поступок Ларисы оценил сам Прохор и его нынешняя сожительница Виталина. Невероятные отношения, которые практически невозможны в реальной жизни.

Что касается совместных фотографий, так это обязательные условия договора. Изредка, стороны обязаны, находится вместе. Разве поехали бы настоящие влюбленные в отпуск по раздельности? Конечно, нет. А Виталина и Прохор, ездили. Стоит отметить, что с Ларисой Копенкиной, что с Анной Калашниковой Прохор прожил не более 1,5 лет. Если следовать логике, то в конце 2019 года Прохор Шаляпин и Виталина Цымбалюк-Романовская будут вынуждены расстаться. Пока, что они связаны одним контрактом. Пользователи сети не сомневаются в том, что пиар-менеджер Прохора, время зря не теряет. И уже придумал следующую историю любви.