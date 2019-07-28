Прощай, модельный бизнес: длинные зубы Алёны Шишковой сделали из модели «крысёныша»

Сегодня, 18:00

Из-за провального эксперимента зубы модели перестали помещаться во рту.

Бывшая девушка рэпера Тимати, решила начать новую жизнь. Как призналась модель, с ней провели беседу: «Твоя внешность теряется, нужно становиться уникальной». Карьера модели могла свернуться в любой момент, поэтому Шишкова решилась на кардинальные изменения во внешности. Сначала модель состригла длинные волосы, а после, обратилась за помощью к стоматологу. К слову, у Алёны была очаровательная белоснежная улыбка. Но вероятно, девушка настолько была напугана, что переборщила в погоне за идеальностью. Хейтеры пришли в ужас, когда увидели, что сделал горе-стоматолог с красивой девушкой. Алёна призналась, что ей удлинили зубы. Многие недоумевали, зачем очаровательной девушке идти на такие необдуманные поступки. И, как только модель продемонстрировала результат, стало очевидно, длинные зубы Алёны Шишковой сделали из модели «крысёныша».

Белоснежные виниры не помещаются в рот, из-за этого, верхние зубы торчат из под губы. В связи с этим, улыбка модели выглядит не привлекательной, а смешной. Подписчики в шоке и не перестают писать разочарованные комментарии: «Алёна, не обижайтесь, но вам нужно к стоматологу. Возвращайте свои зубы или переделывайте виниры, они ужасны…», «Толи губы большие, толи зубы». Похоже, прощай, модельный бизнес. С трудом верится, что после таких неудачных изменений во внешности, Алёна сможет удержаться в жестоком мире модельного бизнеса.