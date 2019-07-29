Коля напоминает о себе. Вика Лопырева возвращается к Баскову?

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Если следовать логике сторис в Instagram «золотого голоса России», то очевидно, он зовет Лопыреву обратно.

Во многих интервью Виктория говорила, что ушла от Баскова, потому что влюбилась в Игоря Булатова. Хотя, на тот момент молодой миллионер был женат. Очевидно, это был коварный и хорошо отработанный план.

Дело в том, что Николай довольно таки часто и очень тонко напоминает о себе длинноногой красотке. Причем последнее время все чаще и чаще.

Особенно это стало проявляться со дня рождения мамы Виктории. Басков очень нежно поздравил ее под постом в Instagram. Но и реакция двух близких ему женщин была не менее нежной.

Буквально на днях Виктория принимала участие в интервью на «Русском радио». Сторис с танцами после эфира не осталось без внимания. Бывший возлюбленный Виктории написал: «Я буду в твоем, а ты моем сердце», причем, стоит отметить, что модель отметила его логин. Очевидно она очень хотела, чтобы Николай не пропустил это зрелище.

26 июля модель отмечала день рождения с шумной компанией в Греции. Конечно-же Коля не упустил возможности и нежнее всех поздравил ее в видео сообщении, которая Лопырева заскринила себе в сторис.

Нельзя не заметить и скрытые знаки внимания артиста. На одной из фотографий в своем аккаунте он стоит в красном костюме, сложив руки в жест, очень похожий на сердечко.

Такое чувство, что Коля выражает свою любовь и напоминает о себе всеми возможными способами.

Возможно Лопырева намеренно, с разрешения самого Баского, ушла к другому. Так как на момент разрыва отношений у певца были определенные сложности с гонораром. Очень хороший вариант родить от миллионера, чтобы потом можно было шикарно жить на алименты. Таким образом стоит предположить, что Вика Лопырева, в ближайшее время, возвращается к Баскову.