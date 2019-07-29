А куда делись складки шарпея? Тимур Батрутдинов помолодел на 20 лет

Сегодня, 00:00

Юморист устал быть один и пошел на отчаянный для мужчины шаг – пластику лица.

Всеми любимый известный российский юморист, актер шоу Comedy club на канале ТНТ около месяца скрывался от публики. А потом его лицо никто не смог узнать. Так куда делись складки шарпея? На это оказались свои веские причины – он «лег под нож» пластического хирурга. Незадолго до этого, его объект вожделения Ольга Бузова посмеялась над ним в своем интервью, назвав «морщинистым шарпеем».

Вероятно, после этого у комика развился комплекс, и он решился убрать лишние носогубные складки со своего лица, гусиные лапки в уголках глаз и морщины на лбу. Многие скажут, что «уколы красоты» не для мужчин, а для геев, но Тимуру действительно повезло со специалистом и он преобразился.

Операция прошла успешно, и Тимур сразу же помолодел на 20 лет. В свой 41 год – он превратился во второкурсника актерского факультета. Вполне вероятно, что именно в этом он видел причину своего одиночества. Но как сказала Ольга Бузова в шоу «Прожарка»: «У него маленький». Вероятнее, такие подробности тоже могли послужить причиной не удавшихся отношений с женщинами. После чего многие коллеги по сцене стали отшучиваться, мол «Батрухе девушка не нужна – у него есть руки и Харламов».

Юмористы из шоу частенько говорят в его адрес колкие заявления: то гей, то маменькин сынок, то нравится трансвестит Оля Бузяо. Складывается впечатление, что шутки друзей «загнали» Тимура в ловушку. Он занялся самобичеванием и закрылся в себе. А сегодня заявил, что уехал отдыхать в Барселону в гордом одиночестве.

Неужели юморист-миллионер никому не нужен в хмурой Москве? Кажется, ответ лежит на поверхности, он надеется, что здесь его не потревожат злые шутки друзей и подруг, и он наконец-то сможет найти себе ту самую.