Бузова дочь заменила или почему Лолита опекает Олю как родного ребенка?

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Фанаты недоумевают, почему Милявская выбрала именно Бузову.

В последнее время у российской певицы и ведущей шоу «Дом-2» появилось множество звездных покровителей. В их числе и Лолита Милявская, которая проявлять особенно явную заботу к девушке. Артистка опекает Олю как родного ребенка и радуется успехам Бузовой, словно та заменила ей дочь, которая живет с мамой в Украине и страдает аутизмом. Певица не скрывает, что уверена в том, что телеведущая невероятно много работает и добивается все своим трудом. Действия Лолиты начали обсуждать и осуждать в сети.

«Лолита, я понимаю, что вы женщина сердобольная, но Бузову вы по какой причине опекаете? Куда ни посмотришь, все как один взяли заботу над этой бездарностью...Неужели никто не видит, что единственный ее талант - это наглость, тупость и бездарность», – заявила фанатка.

Поклонники выдвинули несколько предположений о сложившейся ситуации. Кто-то решил, что Милявская видит в Ольге себя в юные годы. «Лолиту в свое время тоже хаяли за отсутствие голоса и таланта. Сейчас она неподражаема, кто знает, что мы будем говорить о Бузовой через энное количество лет», – отметил пользователь.

Некоторые же предполагают, что 55-летняя певица видит в Оле дочь, состоявшуюся на российской эстраде. К своей единственной дочери Еве артистка безусловно проявляет бесконечную любовь и заботу. Но не исключено, что под свое «крыло» Лолита захотела принять и популярную Бузову. А может быть она тоже мечтала, что ее дочь будет успешной и любимицей миллионов?