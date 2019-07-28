На протяжении 18 лет Алина Кабаева была вынуждена молчать об отношениях с Путиным

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Инсайдеры разбирались, почему даже после развода Путина, Алина продолжила находиться в тени.

Алина Кабаева, в первую очередь известная российская гимнастка, а потом уже общественный и политический деятель. О её деятельности известно многое, но личная жизнь спортсменки – это тайна покрытая мраком. Есть большая доля вероятности, что сокрытие личной жизни напрямую связано с именем президента Российской Федерации. Инсайдеры разбирались, по какой причине, Путин скрывал любовную связь с гимнасткой и до сих пор хранит молчание. Стоит отметить, что последние несколько лет, никто не сомневается в том, что между Путиным и Кабаевой, действительно были любовные отношения. В СМИ неоднократно представлялись доказательства их наличия. Но есть вопросы, на которые до сих пор нет ответа. Например, почему Путин до сих пор скрывает избранницу? Почему они оба не дают комментарий по этому поводу, более того, не опровергают эту информацию? Когда 24-летняя гимнастка, стала депутатом Государственной думы, Путин был женат и в семье подрастали двое детей. Но судьбоносная встреча произошла намного ранее, считают инсайдеры. Стоит заметить, что не каждой спортсменке в 24 года удаётся занять место депутата, конечно же, напрашивается справедливый вопрос: «Как ей это удалось?». Рассуждать на эту тему не имеет смысла, потому, как каждый для себя сделает правильные выводы. Очень часто молодую спортсменку видели рядом с президентом, который тщательно пытался скрыть свои чувства. Но при этом, фотографы всегда ловили момент, когда Путин смотрел на Алину с обожанием.

Говорить о своей новой любви в тот момент – было бы безумством – за плечами жена и дети. Это первая причина, по которой они вынуждены были молчать. В 2014 году стало известно – Владимир Путин официально развёлся с женой. И, казалось бы, скрываться больше не нужно, но Алина в «свет», так и не появилась. Почему её нет в соцсетях? Почему так мало информации о личной жизни? Есть ещё одна странность, до отношений с Путиным, спортсменка с удовольствием рассказывала СМИ о своём романе с капитаном милиции Давидом Муселиани и даже поведала о предстоящей свадьбе, пока не стало известно, что её жених был женат. А тут вдруг замолчала и замолчала навсегда. Позже, после развода с супругой у Путина замечают обручальное кольцо, точно такое кольцо заметили и у Кабаевой. Очень много совпадений, которые говорят об одном Путина и Кабаеву связывают не только любовные отношения, но и семейные узы. В качестве ещё одного доказательства - информация из газеты «Нойе Цюрихер Цайтунг», в марте 2015 года в VIP-клинике Святой Анны (Соренго, кантон Тичино, Швейцария) родила ребёнка. Тогда, опровержения со стороны Алины не последовало. Но инсайдеры уверены, это не первый совместный ребёнок самой скрытой пары страны. Несмотря на то, что президента и спортсменку уже давно вывели на чистую воду, президент, продолжает хранит тайну о свой личной жизни. И вот вторая причина, по которой Алина Кабаева была вынуждена молчать об отношениях с Путиным на протяжении 18 лет - собственная безопасность. Последние несколько лет, складывается достаточно напряженная обстановка, как в стране, так и во внешней политики. Именно в такое неспокойное время, семья президента России может стать, той «открытой раной» на которую можно надавить. Потому, молчание для Алины – это спасение её семьи.