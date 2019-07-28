Но потом случилась беда…Таисию Повалий изуродовали пластические хирурги

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Певицу не узнали фанаты после последней пластики лица, прошедшей месяц назад.

Известная российская певица Таисия Повалий всегда была любима публикой не только за душевные песни, но и за неземную красоту, идеальную, как у куклы Барби. Но по какой-то неведомой для всех причине Таисия в очередной раз решила «лечь под нож» пластического хирурга, но вместо красивого и гладкого лица певица получила «искромсанный листок бумаги». В свои 53 года – Таисия стала выглядеть хуже, чем в свои 70 Алла Борисовна. Сравнение вполне справедливое, ведь обе артистки начали путь к неестественной красоте через пластику примерно с 45 лет. Впервые после операции и долгого отсутствия на сцене – Таисия появилась на съемках «Первого канала» шоу «Три аккорда».

Таисия Повалий 20 лет назад

Зрители стали писать, что это не Повалий и артистку заменили на грубую подделку. Но если бы не ее сильный голос и живой звук телепередачи, никто бы и не поверил, что эта престарелая девушка с перерезанным лицом – Таисия. Кроме того, зрители обратили внимание, что из-за «перетяжки» лица певица плохо открывает рот, не может улыбнуться, а левая часть лица стала не симметрична с правой. Стоит ли красота таких жертв – очень спорно.

«Всегда самая красивая, всегда самая эффектная, мужики штабелями, Киркоров ссался…больше не вдохновляет», «Таисия была самая красивая и голос супер, но…. «потом беда случилась» ...Ей лицо надо делать только за рубежом, здесь её откровенно специально изуродовали, думаю, она не стала бы экономить на внешности. Обидно. Из страшилок делают красавиц, а такую красавицу уничтожили, только голос остался», «Напрасно Тая сделала подтяжку, улыбнуться не может, жаль! Испортила лицо…А была Барби из 90-х», - пишут фанаты Таисии.

Очевидно, одно, что артистка не сэкономила на более дешевой операции, а ее кто-то намерено изуродовал. Может это был хитрый план завистливой соперницы? Для артистки, которая работает не только голосом, но и лицом на сцене – это соразмерно смертному приговору (потере своего зрителя и уходу со сцены).