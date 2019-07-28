Дружит с теми, кто дает. Бородина прорекламировала платье неизвестного бренда

Сегодня, 08:00

«Подмазали», видимо, хорошо - обычно Ксения не подписывает марки, которые носит.

На сегодняшний день является обычным делом, среди блогеров и звезд шоубизнеса, заниматься продвижением каких-либо товаров посредством их рекламы на своих страничках в социальных сетях.

В instagram у телеведущей редко увидишь подобную рекламу. Можно подумать, что она честная и неподкупная инста-дива. Но скорее всего, секрет кроется в другом.

Сегодня она выложила в своем сторис фотографию, которая была опубликована в минувшие сутки, но уже с упоминанием магазина, в котором можно приобрести такое-же платье как на ней.

Скорее всего владельцы данной марки не только заплатили за рекламу, но и подарили Ксении данный наряд. Очевидно, что на другие условия она даже не согласилась бы, да и вообще, складывается впечатление, что она дружит только с теми, кто дает ей определенную выгоду.

Стоит данная красота всего 14 000 рублей, к примеру, у Беллы Потемкиной цена на платья гораздо выше, сколько ей еще накинули сверху, неизвестно. Но, очевидно, хорошенькую сумму, так как Бородина согласилась прорекламировать одежду совершенно неизвестного бренда под названием «Grash». Несмотря на большое количество подписчиков у этого магазина, лайков значительно мало, что говорит о накрученном трафике и совершенно не раскрученном бренде.

Стоит отметить, что интернет - знаменитости чаще всего выбирают для рекламы известные и более раскрученные товары, чтобы не только заработать на этом деньги, но и подчеркнуть свое положение в обществе. А вот телеведущая, очевидно, итак, считает себя самодостаточной. Некоторые дорогостоящие марки косметики работают на условиях бартера. Они присылают блогеру кейс своей продукции, а тот в свою очередь должен расписать все ее прелести, качество и полезности.

Проведя данный анализ можно сделать вывод, что Бородина достаточно меркантильная особа и работать по бартеру, как остальные звезды, она не собирается.